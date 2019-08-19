"بدأت بفيديو على مواقع التواصل".. القصة الكاملة لظهور ديدان بشاطئ الدخيلة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو عن انتشار الديدان بكميات هائلة على شاطئ الدخيلة بالإسكندرية، ما أحدث حالة من القلق والجدل.

وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي القصة الكاملة لأزمة ظهور الديدان بشاطىء الدخيلة:

ظهور ديدان في شاطئ الدخيلة.. ومصور: ده الجديد بعد العيد

ونشرت صفحة "العجمي مباشر" عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فيديو يوضح انتشار الديدان على شاطئ منطقة "الدخيلة" بمحافظة الإسكندرية.

وعلق مصورو الفيديو على ذلك الأمر بكون انتشار تلك الديدان يعود لمياه الصرف الصحي التي يتم إلقاؤها في البحر وعلى إثر ذلك اختفت الأسماك والأحياء البحرية في تلك المنطقة، وعلق أحد المصورين "دود البحر.. ده الجديد بتاع العيد".

لجنة للتعرف على أسباب انتشار الديدان في شاطئ بالإسكندرية

شكلت الإدارة المركزية للسياحة والمصائف في الإسكندرية، برئاسة اللواء جمال رشاد، اليوم، لجنة من البيئة والصرف الصحي ومعهد علوم البحار، لمعاينة شاطئ الدخيلة العام، لمعرفة أسباب ظهور ديدان غريبة بداخله بشكل كبير.

وباشرت اللجنة المشكلة عملها للدراسة والمعاينة، للوقوف على أسباب ظهور الديدان في الشاطئ بشكل مفاجئ ومخيف، والقضاء عليها.

فيما خلى شاطئ الدخيلة من المصطافين، بعد انتشار هذه الديدان.

رئيس شركة الصرف الصحي: ظهور الديدان بسبب حيوان نافق

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي، لـ"الوطن"، إن قيادات الشركة تواجدوا مع لجنة السياحة في الشاطئ، لمعرفة سبب ظهور الديدان.

وأشار إلى أن المؤشرات الأولية للجنة، تؤكد أن ظهور تلك الديدان بسبب حيوان نافق أو تلوث نتائج من الصرف الصحي.

خطورة الديدان على الإنسان وطرق العلاج

رجح الدكتور يوسف ممدوح، رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطري الأسبق، أن السبب هو مياه الصرف الصحي، نظرا لصعوبة وجود حيوان نافق داخل المياه المالحة مجتمعة عليه الديدان، حيث أن الأخيرة تنتشر على الحيوان حديثة الموت والتي ما زال عليها آثار الدماء.

وأضاف ممدوح، لـ"الوطن" أنه من المهم معرفة إذا كانت هذه الديدان حية أم ميتة ونوعها، حيث توجد العديد من نوعها، لافتا إلى أن الصورة ليست واضحة بشكل كافي.

وعما يسببه تلك الديدان في حال لمس الإنسان، أشار رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطري الأسبق، أنها تصيب الإنسان بحساسية أو التهابات جلدية وعليه العرض على طبيب أمراض جلدية.

طبيب بيطري: الديدان قد تخترق بطن الإنسان

كما أكد الدكتور كرم مصطفى الطبيب البيطري، خلال حديثه مع "الوطن"، أن تلك الديدان إذا اخترقت جسم الإنسان عن طريق بويضاتها تصيبه بالديدان المعوية، الأمر الذي يحتاج إلى علاج مكثقف والمتابعة مع الطبيب.

"الوطن" داخل شاطىء الدخيلة بالإسكندرية.. "مصيف الغلابة"

الوطن" تجولت داخل شاطئ الدخيلة المجاني؛ لرصد آراء رواد شاطئ الدخيلة، خصوصًا بعد أن شكلت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، برئاسة اللواء جمال رشاد، اليوم، لجنة من البيئة والصرف الصحي ومعهد علوم البحار، لمعاينة شاطئ الدخيلة العام، لمعرفة أسباب ظهور ديدان غريبة داخله بشكل كبير.

بالرغم من أن منزلها يقترب من شاطئ الدخيلة على بعد خطوات، إلا أنه في ذلك الموسم الحار بالتحديد أصرت نورهان طه أن تحمل طفلتها الصغيرة على كتفيها، لتأتي مسرعة بتوقيت غروب الشمس، وتفرش رمال الشاطئ لتستمتع بنسمات الهواء، وتقول إنه للمرة الأولى تزور الشاطئ في الوقت الذي تسمع فيه بنفوق ديدان في المياه.

وتابعت "طه"، أن الأهالي دائما ما يترددون إلى الشاطئ المجاني الذي يفتح أبوابه للجميع، واصفة إياه بـ"مصيف الغلابة".

بينما قال محمد السيسي، أن مشكلة تلوث مياه البحر موجودة منذ أكثر من 10 سنوات، نتيجة إلقاء مياه الصرف في مياه البحر مباشرة، متابعًا أن ظهور الديدان ومنها السامة هي أخطر أعراض المشكلة.

أحد سكان الدخيلة: الشاطئ أثر على سمعتنا

أما محمد السيسي، 48 عامًا من سكان الدخيلة، أوضح أن السبب وراء ظهور الديدان هو تعكر مياه البحر بمياه الصرف نتيجة وجود مواسير لصرفين عموميين في المنطقة بأكملها، حيث تلقي مياهها في مياه البحر مباشرة دون معالجة، مشيرا إلى رمي التبن وروث الحيوانات في المياه الواصل من خندق المكس.

وأشار إلى أن البعض يلقي المخلفات التي يجدها الرواد متناثرة على الشاطئ، حيث أنها أفسدت جماله، مردفًا: "الشاطئ أثر على سمعتنا أكتر من المهرجانات الشعبية اللي إحنا معروفين بها".