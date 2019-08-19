مع أشعة غروب الشمس، ومن أجل الاستمتاع بنسمات هواء البحر، يصطف الأهالي على رمال شط الدخيلة، غرب الإسكندرية والمعروف بـ"شط الغلابة"، مصطحبين أطفالهم الصغار، ليسبح الأغلبية من منهم في مياه البحر، في الوقت الذي حذرت فيه الإدارة المركزية للسياحة والمصايف من الذهاب إلى الشاطئ نتيجة ظهور ديدان تهدد صحة الرواد.

"الوطن" تجولت داخل شاطئ الدخيلة المجاني؛ لرصد آراء رواد شاطئ الدخيلة، خصوصًا بعد أن شكلت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، برئاسة اللواء جمال رشاد، اليوم، لجنة من البيئة والصرف الصحي ومعهد علوم البحار، لمعاينة شاطئ الدخيلة العام، لمعرفة أسباب ظهور ديدان غريبة داخله بشكل كبير.

بالرغم من أن منزلها يقترب من شاطئ الدخيلة على بعد خطوات، إلا أنه في ذلك الموسم الحار بالتحديد أصرت نورهان طه أن تحمل طفلتها الصغيرة على كتفيها، لتأتي مسرعة بتوقيت غروب الشمس، وتفرش رمال الشاطئ لتستمتع بنسمات الهواء، وتقول إنه للمرة الأولى تزور الشاطئ في الوقت الذي تسمع فيه بنفوق ديدان في المياه.

وتابعت "طه"، أن الأهالي دائما ما يترددون إلى الشاطئ المجاني الذي يفتح أبوابه للجميع، واصفة إياه بـ"مصيف الغلابة".

بينما قال محمد السيسي، أن مشكلة تلوث مياه البحر موجودة منذ أكثر من 10 سنوات، نتيجة إلقاء مياه الصرف في مياه البحر مباشرة، متابعًا أن ظهور الديدان ومنها السامة هي أخطر أعراض المشكلة.

أما محمد السيسي، 48 عامًا من سكان الدخيلة، أوضح أن السبب وراء ظهور الديدان هو تعكر مياه البحر بمياه الصرف نتيجة وجود مواسير لصرفين عموميين في المنطقة بأكملها، حيث تلقي مياهها في مياه البحر مباشرة دون معالجة، مشيرا إلى رمي التبن وروث الحيوانات في المياه الواصل من خندق المكس.

وأشار إلى أن البعض يلقي المخلفات التي يجدها الرواد متناثرة على الشاطئ، حيث أنها أفسدت جماله، مردفا: "الشاطئ أثر على سمعتنا أكتر من المهرجانات الشعبية اللي إحنا معروفين بها".

يذكر أن اللجنة التي تشكلت من قبل الإدارة المركزية للسياحة والمصائف في الإسكندرية المشكلة، باشرت عملها من قبل الأجهزة التنفيذية، اليوم، حين عاينت الشاطئ للدراسة والمعاينة، للوقوف على أسباب ظهور الديدان في الشاطئ بشكل مفاجئ ومخيف، وللقضاء عليها.

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي، لـ"الوطن"، إن قيادات الشركة تواجدوا مع لجنة السياحة من أجل معرفة السبب وراء ظهور الديدان.

وأشار إلى أن المؤشرات الأولية للجنة، تؤكد أن ظهور تلك الديدان بسبب حيوان نافق أو تلوث ناتج من الصرف الصحي.