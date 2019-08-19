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أسامة نبيه: تدريبي للأهلي من المستحيلات

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طقس اليوم الاثنين 19-8-2019 في مصر والدول العربية

طقس اليوم الاثنين 19-8-2019 في مصر والدول العربية

"توقع ارتفاع سعره بشكل أكبر".. رئيس "اقتصادية الذهب" ينصح المواطنين بالشراء

"توقع ارتفاع سعره بشكل أكبر".. رئيس "اقتصادية الذهب" ينصح المواطنين بالشراء

محفوظ عبدالرحمن.. عامان على رحيل "مبدع العقد" ومؤلف بوابة الحلواني

محفوظ عبدالرحمن.. عامان على رحيل "مبدع العقد" ومؤلف بوابة الحلواني

"تسبب الفشل الكلوي".. طبيب يحذر من تناول أدوية المضادات الحيوية والمسكنات دون استشارة

"تسبب الفشل الكلوي".. طبيب يحذر من تناول أدوية المضادات الحيوية والمسكنات دون استشارة

"الريادة أحد أهم الأنشطة".. شوقي ينشر فيديو "يوم في المدارس اليابانية"

"الريادة أحد أهم الأنشطة".. شوقي ينشر فيديو "يوم في المدارس اليابانية"

اليوم.. عودة ألف من حجاج الجمعيات الأهلية إلى القاهرة

اليوم.. عودة ألف من حجاج الجمعيات الأهلية إلى القاهرة

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"تسلم البطن اللي جابت".. أمهات أبطال ناشئي اليد يتحدثون عن سنوات الحلم والتعب

"تسلم البطن اللي جابت".. أمهات أبطال ناشئي اليد يتحدثون عن سنوات الحلم والتعب

متعودين على الإنجازات.. جهاز ناشئي اليد "أبطال من يومهم"

متعودين على الإنجازات.. جهاز ناشئي اليد "أبطال من يومهم"

عيد العلم.. مصر تتوج نوابغها

عيد العلم.. مصر تتوج نوابغها

بعد إشارة السيسي له.. إنجازات ومشروعات قدمتها الدولة في عام التعليم

بعد إشارة السيسي له.. إنجازات ومشروعات قدمتها الدولة في عام التعليم

من منصة تكريم العلماء إلى الواقع.. جهود رئاسية مستمرة في طريق العلم

من منصة تكريم العلماء إلى الواقع.. جهود رئاسية مستمرة في طريق العلم

بالأسماء.. المكرمون في احتفالية عيد العلم

بالأسماء.. المكرمون في احتفالية عيد العلم

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