يستعد ميناء نويبع، اليوم الاثنين، لاستقبال الفوج الثالث لحجاج بيت الله الحرام.

وقال علي الشحات، رئيس مدينة نويبع، إن الميناء يستعد لاستقبال 3600 حاج وحاجة من حجاج بيت الله الحرام على متن 60 باص ضمن الفوج الثالث لعودة حجاج البر.

وأكد رئيس المدينة، أن ميناء نويبع استقبل حتى الآن 8350 حاجا وحاجة على متن 130 باص خلال ثلاث أفواج حيث شهد وصول 850 حاجا على متن 14 باص في الفوج الأول و3900 حاجا على متن 56 باص في الفوج الثاني.

وأكد رئيس المدينة، استمرار رفع حالة الطوارئ بالميناء لحين وصول أخر فوج لحجاج بيت الله الحرام والمقرر وصوله يوم الثلاثاء الموافق 27 من شهر أغسطس الجاري لسرعة الانتهاء من كافة الإجراءات بأقصى سرعة.