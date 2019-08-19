أمرت نيابة مركز بنها بحبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيق، لإتهامه بقتل فكهاني إثر مشاجرة بينهما بسبب الخلافات، وتعدى المتهم على زوجة المجني عليه بالسب والشتم بقرية جمجرة في بنها.

كان اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا من العميد خالد المحمدي مفتش المباحث، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة بنها من مستشفى بنها الجامعي بوصول (خالد ا. ت.- بائع فاكهة) جثة هامدة، إثر إصابته بجرح طعني بالرقبة، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

على الفور انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز، وبالفحص وسؤال زوجة المجني عليه (ليلى م. ا.- بائعة فاكهة) اتهمت (عبدالله م. ذ.- سائق) سبق اتهامه في جناية "مخدرات"، بالتعدى على زوجها وإحداث إصابته التي أودت بحياته نظرا لوجود خلافات بينهما، لسابقة تعدى المتهم عليها بالسب والشتم.