طعن عاطل زميله بسلاح أبيض "مطواة" في صدره بسبب مشاجرة على سيجارة، جرى نقل الجثة للمستشفى وضبط المتهم، وتولت النيابة التحقيق التي أمرت بحبسه 4 أيام، وطلبت تحريات المباحث وندب الطب الشرعي لمناظرة الجثة وبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير الأمن، إخطارا يفيد بتلقيه بلاغا من النجدة بوصول "أحمد. أ" عاطل، ومقيم بقرية الخرقانية التابعة للمركز مصابا في صدره إثر طعنه بآلة حادة.

وبالفحص تبين أنه أثناء جلوس المجني عليه مع زميله ويدعى "محمود. ب" عاطل ومقيم بذات الناحية، اختلفا على سيجارة فطعنه المتهم بسلاح أبيض، وجرى نقل الجثة للمستشفى، وضبط المتهم وبمواجهته اعترف بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.