قتل أربعة جنود نيجيريين، مساء أمس الأحد، في شمال شرق البلاد في هجوم شنّه مسلّحون تابعون لتنظيم "داعش" الإرهابي، وقال ضابط في الجيش النيجيري لوكالة "فرانس برس" الفرنسية، إنّ المهاجمين الذين يرجّح أنهم عناصر في تنظيم "داعش" في غرب أفريقيا أطلقوا النار على دورية عسكرية في قرية موجولا بالقرب من الحدود مع الكاميرون، ممّا أسفر عن مقتل أربعة جنود واستيلاء "الجهاديين" على مدفعين رشاشين.

وأضاف الضابط النيجيري: "قواتنا في موجولا تعرّضت لهجوم شنّه إرهابيو تنظيم(داعش) في غرب أفريقيا، في كمين خسرنا فيه أربعة جنود"، فيما قال ضابط ثان -طلب أيضا عدم نشر اسمه- إنّ الجيش خسر أربعة عناصر في الهجوم وإنّ "الجهاديين" استولوا على سيارتين عسكريتين صغيرتين لكنهم سرعان ما اضطروا للتخلّي عنهما بسبب الحالة السيئة للطريق التي بطّأت من سرعتهم، موضحا أنّ الجهاديين نزعوا المدفعين الرشاشين المضادّين للطائرات من السيارتين وأخذوهما معهما".

وأسفر النزاع في شمال نيجيريا منذ 2009 عن أكثر من 27 ألف قتيل ونحو 1,8 مليون نازح، وامتدّ إلى تشاد والكاميرون والنيجر، البلدان المجاورة لنيجيريا والواقعة على ضفاف بحيرة تشاد.

وغالبية الهجمات التي استهدفت الجيش في المنطقة إمّا نُسبت إلى تنظيم "داعش" في غرب إفريقيا أو تبنّاها التنظيم، وهو فرع انشقّ عن بوكو حرام وبايع تنظيم "داعش"، وفي المقابل، يستهدف الفصيل الموالي لزعيم "بوكو حرام" التاريخي أبوبكر الشكوي بشكل متزايد المدنيين عند مهاجمة قراهم لنهب مواردها.