قُتل 7 أشخاص على الأقل بينهم جنديان في هجومين منفصلين استهدفا قاعدة عسكرية وقرية في شمال شرق نيجيريا، بحسب ما أفادت رمصادر متطابقة، اليوم.

وقُتل جنديان نيجيريان و3 مدنيين، مساء السبت، في هجوم لتنظيم داعش الإرهابي في غرب أفريقيا، استهدف قاعدة عسكرية في جوبيو الواقعة على بعد 80 كلم من مدينة مايدوجوري عاصمة الولاية التي تحمل الاسم نفسه- بحسب ما أكد مصدران عسكريان لوكالة فرانس برس.

وقال المصدر الأول طالبًا عدم كشف هويته "استشهد جنديان دفاعا عن القاعدة العسكرية في مواجهة إرهابيي تنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا"، مضيفا أنه أصيب ثلاثة مدنيين في إطلاق نار متبادل وتوفوا.

وهاجم الإرهابيون الذين كانوا على متن شاحنات "بيك-أب" مجهّزة برشاشات ثقيلة القاعدة قرابة الساعة 18.00 "ت غ"، وخاضوا قتالا مع الجنود استمر نحو ساعتين- بحسب ما أفاد المصدر الثاني، مؤكدا حصيلة الضحايا التي أعلنها المصدر الأول.

وتابع أن الهجوم قد صُدّ بعد وصول دعم جوي، مضيفًا أنه "تم سحق الإرهابيين وأجبروا على الانسحاب، وقتل 11 منهم وتمت مصادرة 3 سيارات تابعة لهم".

وكان التنظيم الإرهابي قد استهدف القاعدة في مايو الماضي، بهجوم أوقع 3 قتلى في صفوف الجنود- بحسب مصادر أمنية نيجيرية.