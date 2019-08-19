تقدمت فائقة فهيم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة اليوم، إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن مخاطر مشروبات الطاقة على صحة الشباب.

وأشارت إلى استهلاك كثير من الطلاب والرياضيين مشروبات الطاقة، وأن هناك نمو واضح في مبيعاتها بالأسواق العالمية، بهدف زيادة الطاقة والنشاط البدني والعقلي للجسم، ورغم تسويق هذه المنتجات على أنها ترفع مستويات النشاط الذهني والجسدي، ظهرت دراسات حديثة تؤكد وجود ضرر كبير لها.

وقالت النائبة، إن مشروبات الطاقة تعمل علي زيادة ضربات القلب وترفع الضغط والتوتر لدى الإنسان الطبيعي وتجعله لا ينام بشكل جيد خاصة لدى الشباب لكثرة تناولهم لها، واحتواء مشروبات الطاقة على نسبة عالية من الكافيين يؤثر على الدورة الدموية بصفة عامة، وتجعل الإنسان عصبي في أبسط المواقف، واحتوائها على السكر المحلى المضر كثيرا لصحة الإنسان.

واستندت النائبة إلى تأكيد منظمة الصحة العالمية، بأن نسبة السكريات الموجودة بهذه المشروبات وغيرها تؤثر على وظائف عديدة في جسم الإنسان محدثة ضررا كتسوس الأسنان وإغلاق شرايين القلب بسبب نسبة مواد الكافيين والتورين الموجودة بهذه المشروبات، كما أن نسبة الكافين المرتفعة تسبب ضغط عصبي للإنسان.

وحذّرت من أن تناول مشروبات الطاقة، بكثرة يصيب متناولها بالإدمان، كما أن بها نسبة كافيين عالية جدا تؤثر علي الدم والمعدة والقلب وأجهزة الجسم كلها تقريبا، وتسبب لاحقا زيادة في الوزن ومشاكل في الرئة.

وطالبت النائبة بمنع استيراد هذه المشروبات حفاظا على صحة شبابنا، وكذلك تدشين حملة توعية ضد مخاطرها.