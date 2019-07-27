قال الدكتور نبيل عبدالمقصود، مدير معهد السموم السابق بمستشفى قصر العيني، إن مشروبات الطاقة التي قد يتناولها بعض المواطنين بكثرة من شأنها زياده الحموضة لديهم وتقليل فيتامين b بأجسامهم.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "كل يوم" والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي والمذاع على فضائية "ON E"، أن تلك المشروبات تؤدي إلى الإسهال المفرط وزيادة السكر والكولسترول وزيادة دقات القلب ورفع الضغط لدى من يعاني من أمراض بالقلب بخلاف هشاشة الأسنان والعظام، موضحا أن من يتناولها يشعر دائما بالصداع وهو الشخص المستحب له تناول مشروبات الطاقة.

وأكد مدير معهد السموم السابق أن الصداع الدائم يدفع صاحبه للعصبية المفرطة، بخلاف السلوكه العدواني غير أن تلك المشروبات تقلل النوم لمدمنيها، مشيرا إلى أن مدمني تلك المشروبات يصابون بأعراض انسحابية كالخمول الدائم، كما أن هناك بعض الأشخاص من الممكن أن يصابوا بأمراض حساسية بسبب تلك المشروبات.