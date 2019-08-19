تقيم مكتبة القاهرة الكبرى، التابعة لقطاع شؤون الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال، ندوة تحت عنوان "دور الإعلام في محاربة الإرهاب" في السادسة من مساء يوم السبت 24 أغسطس الحالي، بمقر المكتبة بالزمالك.

يتحدث في الندوة، الدكتور طه الشريف رئيس جمعية حكماء مصر، الإعلامي حسام مصطفى، مروة حافظ رئيس مؤسسة أنا مصراوية، البطل محمد طه، ويدير الندوة ياسر عثمان مدير عام المكتبة.

كما يقام على هامش الندوة، معرض لفنون الكاريكاتير تحت عنوان "الفن يتحدى الإرهاب" يشارك فيه 20 فنانا وفنانة، تحت إشراف الفنانة هويدا إبراهيم.