وقع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مسئولي بعض المساجد والكنائس والجمعيات الخيرية، ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بـ"العجوزة ومدينة نصر والإسكندرية"، الكشف الطبي على عدد من المواطنين، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

جرى استقبال الحالات التي بلغت 100 حالة بالعيادات الخارجية بالمستشفيات الثلاث من الساعة الثانية مساء، وحتى الساعة الخامسة مساء يوم الجمعة الماضي، كما جرى تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم في التخصصات الطبية المختلفة.

وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والاهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية التي تقوم بها أجهزة وقطاعات الوزارة لاسيما المساهمة في تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين.