تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى صباح اليوم الاثنين المعهد القومى للأورام؛ للاطمئنان على سير العمل بالمعهد وعودته إلى أدائه الطبيعى، حيث أكد د. حاتم أبو القاسم عميد المعهد عودة العمل الطبيعى بالمعهد فى استقبال المرضى، وانتظام العيادات الخارجية، وإجراء العمليات الجراحية كما كان الحال فى السابق.

وأطلع مدير المشروعات المسئول عن ترميمات المعهد بشركة المقاولون العرب السيد وزير التعليم العالى على كافة أعمال المقاولات والترميمات التى نفذتها الشركة فى وقت قياسي خلال الفترة الماضية.

كما وجه وزير التعليم العالى والبحث العلمى بإعادة ترميم المنطقة الداخلية غير المستغلة فى المعهد لإضافة خدمات جديدة للمرضى، وتسهيل دورة المريض بالمعهد، ووجه بإعادة تجهيز طوارئ المعهد مع عمل مداخل خاصة بها، لتأثير ذلك على زيادة الطاقة الاستيعابية للمعهد فى استقبال المرضى.

كما وجه د. خالد عبد الغفار بسرعة إصلاح المكاتب الإدارية وحجرات الإداريين لتمكينهم من أداء وظائفهم على الوجه الأكمل.