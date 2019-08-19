تأجلت محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير إلى السبت المقبل، في تهم تتعلق بالفساد، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية".

ووصل الرئيس السوداني السابق عمر البشير، إلى مقر محاكمته صباح اليوم وانعقدت اليوم 19 أغسطس، أولى جلسات محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير في التهم الموجهة إليه، المتعلقة بقضية التعامل بالنقد الأجنبي، وعدة تهم أخرى.

وتأجلت محاكمة البشير من السبت إلى الاثنين، لتزامنها مع التوقيع النهائي على وثائق الحكومة الانتقالية في السودان.

ووفقا لممثل هيئة الدفاع عن البشير، المحامي محمد الحسن الأمين، فإن جلسة محاكمة البشير ستكون علنية لوسائل الإعلام والصحافة، ويواجه "البشير" جملة من الاتهامات تندرج ضمن مواد النقد الأجنبي، والثراء الحرام، ومخالفة أمر الطوارئ.

ورفضت النيابة السودانية في يونيو الماضي، محاولة هيئة الدفاع عن البشير نفي الاتهامات عن موكله.