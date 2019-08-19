قال الدكتور نبيل عبدالباسط، أستاذ الكيمياء وتكنولوجيا النسيج وأحد العلماء المكرمين بعيد العلم، أن احتفال الدولة بعيد العلم أمر جيد جدا، وإنه حصل من قبل على جائزة الدولة للتفوق العلمي وجائزة الدولة التقديرية وبالأمس حصل على جائزة النيل والتي تعتبر نهاية المطاف بالنسبة لجميع الجوائز التي حصل عليها.

وأضاف "عبد الباسط"، خلال لقاء مع برنامج "هذا الصباح" قناة "النيل للأخبار" بالتليفزيون المصري، أن العمل في مجال البحث العلمي مرهق وصعب جدا، ويحتاج لفترات طويلة ليظهر مردوده، وتكريم العلماء والباحثين يكون بمثابة حافز ودافع لهم للاستمرار في النشاط العلمي.

وتابع"عبد الباسط" أنه أشرف على 60 رسالة دكتوراه وماجستير، وقام بنشر 250 بحث عالميا، وشارك في تأليف 10 كتب عالمية، ونفذ أكثر من 50 مشروعا على مستوى صناعي داخل مصر بالتعاون مع الأجانب، ويهتم بإدخال التكنولوجيا الحديثة في الصناعة المصرية بقطاع النسيج، لتكون آمنة بيئيا وللمستهلك.