قالت بدرة قعلول مدير المركز الدولي للدراسات الإستراتيجية بتونس، إن عدد المرشحين للرئاسة في تونس 26 مرشحا، ويعتبر عدد كبير وتشتيت للأصوات، والكثير منهم ليس لديهم حضور، فيجب أن يكون هناك اتجاه لتحالفات جديدة.

وأوضحت "قعلول" خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز" أن الأيام القادمة سوف تشهد انسحابات كثيرة لأسماء غير معروفة ليس لها حضور، وتبقى الأسماء التي لها حضور لتعلن في نهاية المطاف انسحابها لصالح الأكثر حضورا وجدية.

وأضافت "قعلول" وجود 5 أسماء مرشحة للرئاسة في تونس أكثر جدية، يجب التحالف معها، ويعتبرها المجلس الدولي للدراسات الأفضل بين المتقدمين عبدالفتاح مورو أحد القادة التاريخيين لحركة النهضة، منصف المرزوقي مؤسس ورئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، عبدالكريم الزبيدي مرشح الحدثيين والدولة الوطنية، بير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر والتي تتمتع بقاعدة شعبية كبيرة، ورجل الأعمال نبيل القروي.