تحتفل منظمة الأمم المتحدة في 19 أغسطس من كل عام، باليوم العالمي للعمل الإنساني، وذلك بعد فقدان أرواح 22 من موظفي المنظمة العاملين في المجال الإنساني، أثر تفجير في العاصمة العراقية بغداد، وتُخصص المنظمة هذا العام للاحتفاء بالدور الذي تقوم به النساء العاملات في هذا المجال.

وأشارت الأمم المتحدة في بيان اليوم، إلى أن ما يصل إلى 250 ألف امرأة تمثلن حوالي 40% من عدد العاملين في المجال الإنساني تعملن لمساعدة المدنيين المحاصرين وسط الأزمات، وكذلك في الخطوط الأمامية لمكافحة انتشار الأمراض والأوبئة، وأيضا من يسارعن بتقديم المساعدة إلى المنكوبين في مناطق الكوارث.

ودعت الأمم المتحدة، إلى توفير الحماية لهؤلاء العاملات في المجال الإنساني، مشيرة إلى أنهن يتعرضن لمخاطر عديدة تشمل الاعتداءات الجنسية والاختطاف، وغيرهما من أشكال العنف.

وأوضحت أن ما يصل إلى 4500 من العاملين في المجال الإنساني من الرجال والنساء منذ عام 2003 قد تعرضوا للقتل أو الإصابة أو الاعتقال أو الاختطاف خلال قيامهم بعملهم الإنساني، وبما يصل معدله إلى خمس هجمات أسبوعيا في المتوسط.

وفي الوقت الذي أكدت الأمم المتحدة، أن النساء يتعرضن وبشكل أكبر لمخاطر متزايدة في هذا المجال، ناشدت المنظمة القادة حول العالم والأطراف في النزاعات بالوفاء بالتزامتهم القانونية، وتقديم الحماية للعاملين في المجال الإنساني في كل مكان.