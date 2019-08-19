ناشد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وسائل الإعلام المختلفة والمرئية منها تحديدا، مراعاة توفير مترجم للغة الإشارة لنقل كافة المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة والأحداث الجارية على الساحة، والكلمات والرسائل التي يوجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي للشعب المصري خلال حضوره تلك المناسبات، وذلك حتى يتسنى لأبناء المجتمع المصري من الأشخاص ذوي الإعاقة من الصم وضعاف السمع والبالغ نسبتهم 4% من المجتمع المصري، التعرف على ما تقوم به الدولة المصرية من إنجازات وجهود تدعو للفخر وتزيد من الانتماء والأمل المشرق في المستقبل.

وأكد المجلس في بيان له اليوم، أن ترجمة هذه الافتتاحات والمشروعات ولقاءات الرئيس للغة الإشارة من شأنه خلق حالة من التواصل مع الأشخاص من الصم وضعاف السمع، وخلق حالة إيجابية بالأدوار التي تقوم بها الدولة المصرية، مثمنا جهود الدولة في التنمية.