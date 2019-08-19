أنهى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم، خدمات كافة مستشاريه في خطوة مفاجئة، وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية: "أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم، قرارا بإنهاء خدمات كافة مستشاريه، بصفتهم الاستشارية، بصرف النظر عن مسمياتهم أو درجاتهم"، مضيفة: "كما قرر سيادته، إلغاء العمل بالقرارات والعقود المتعلقة بهم، وإيقاف الحقوق والامتيازات المترتبة على صفتهم كمستشارين".

من جانبها، أشارت وكالة "أكي" الإيطالية للأنباء، إلى أنه ليس هناك عدد واضح لمستشاري الرئيس الفلسطيني ولكن تقديرات تشير إلى أنهم بالعشرات.