ضبطت مباحث الأموال العامة في الدقهلية، اليوم، صاحب مكتب استيراد وتصدير مقيم بقرية "ميت فارس"، التابعة لمركز بني عبيد لاتهامه بالإتجار في النقد الأجنبي خارج المصارف والقنوات الشرعية.

كان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير مبالحث المديرية، يفيد بورود معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالمديرية، أكدتها التحريات السرية تفيد شخص بالإتجار فى النقد الأجنبي بالمخالفة للقانون.

تم تشكيل فريق بحث بقيادة المقدم أحمد النجار رئيس مباحث الأموال العامة، والرائد أكرم صيام وكيل القسم، وبالفحص وتقنين التحريات تبين قيام (عبدالرزاق و. ع.- 40 سنة- صاحب مكتب استيراد وتصدير) مقيم بقرية "ميت فارس" بالإتجار في النقد الأجنبة بسعر السوق السوداء.

وضبطت قوة أمنية المتحري عنه أثناء تواجده ببندر دكرنس في انتظار أحد عملائه وبحوزته 188570 عملات مختلفة عبارة عن 188 ألفا و570 ريال سعودي، و44 ألفا و200 درهم إمارتي، و10 آلاف جنيه مصري، وهاتف محمول وآلة حاسبة.

بمواجهته بما أسفرت عنه التحريات والضبط، اعترف بمحضر الشرطة بصحتها، وأن المبالغ المالية من حصيلة إتجاره في النقد الأجنبي.

جرى التحفظ على المضبوطات تحت ذمة تصرفات النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 12689 لسنة 2019 جنح مركز دكرنس.