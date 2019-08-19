عبر الفنان توفيق عبدالحميد عن سعادته البالغة بتكريمه بحفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري بدورته الـ12، كما احتفل به عددا من المسرحين بشكل غير متوقع عبر منصات الـ"سوشيال ميديا".

وقال "عبد الحميد" لـ"الوطن": "لم أكن متابعاً جيداً للسوشيال ميديا، ولكنني سعيد بكل هذه الحفاوة، فأن يمنحني الله حب الناس واحترامهم وتقديرهم هذا يعتبر شيئاً كبيراً بالنسبة لي، ولا يعادله أي من كنوز الدنيا، ويعتبر فضلاً وخيراً، فإنني من يوم التكريم أشعر بسعادة بالغة لا يتخيلها أحد، فتعتبر تلك الجائزة من أكثر الجوائز القريبة لقلبي".

يذكر أن إدارة مهرجان المسرح القومي قد كرمت عددا كبيرا من نجوم الفن بمجال المسرح، احتفالاً بما قدموه خلال مشوارهم الفني على خشبة المسرح.