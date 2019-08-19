أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، استكمال إزالة المناطق العشوائية الخطرة وإعادة تسكين قاطنيها بمشروعات الإسكان التي تقيمها المحافظة بالتعاون مع صندوقي "تحيا مصر" و"تطوير العشوائيات" ووزارة الإسكان.

وقال عبدالعال، في بيان اليوم، إن أجهزة المحافظة انتهت مؤخرا من تسكين 788 أسرة بمشروع "أهالينا" نقلاً من منطقة ترعة الطوارئ، كما تم الانتهاء من هدم 249 عقارا بعشش أبو السعود، وتسكين 497 أسرة بمشروع "الأسمرات 3"، كما تم هدم 192 مدبغة وباقي 22 مدبغة مقرر هدمها إلى جانب الانتهاء من هدم 50 مصنع غراء من أصل 66 مصنعا مقرر هدمها بمنطقة المدابغ، في إطار إخلاء المنطقة وإعادة تخطيطها وتطويرها بما يتناسب مع طبيعة المنطقة المتميزة تراثياً وسياحيا.

وأوضح أنه تم الانتهاء من تسكين 485 أسرة من سكان حكر السكاكيني بالشرابية حتى الآن بمساكن المحروسة (1) المفروشة بالكامل، ومزودة بالأجهزة اللازمة تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية، وتم الانتهاء من إزالة 110 عقارات من منطقة الحكر القديم حتى الآن.

وأشار إلى أن أجهزة المحافظة انتهت حتى الآن من إعادة تسكين 510 أسر بمنطقة روضة السيدة، ممن جرى نقلهم إلى مدينة 6 أكتوبر كاستضافة، حتى الانتهاء من إزالة منطقة "تل العقارب" وإعادة إنشاء المشروع.

جاء ذلك عقب اجتماع المحافظ الدوري لمتابعة أعمال إخلاء المناطق العشوائية وإعادة تسكين مواطنيها بمشروعات الإسكان الجديدة بالمحافظة، بحضور مصطفى عبدالعزيز السكرتير العام المساعد ورؤساء مجالس إدارات شركات المياه والصرف الصحي والكهرباء، ورؤساء الأحياء المعنيين، وعدد من قيادات المحافظة.