أعلن المهندس خالد صديق، مدير مشروع تطوير العشوائيات، الانتهاء من تطوير العشوائيات في منطقة تل العقارب بنسبة 100%، موضحًا أنه تم إخطار أهالي المنطقة بانتهاء مشروع التطوير من أجل الذهاب لاستلام الوحدات السكنية.

وأضاف "صديق"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مصر النهاردة"، الذي يُعرض على شاشة "الأولى"، مع الإعلامي أحمد سمير، أنه سيتم تسليم الوحدات السكنية والمحلات التجارية للمواطنين على عدة مراحل قريبًا جدًا، حيث إن جميع الوحدات جاهزة للتسليم بنسبة 100%.

وأشار مدير مشروع تطوير العشوائيات، إلى أن إجمالي عدد الوحدات في مشروع تطوير منطقة تل العقارب 816 وحدة، وشمل المشروع أيضًا إنشاء 198 محلا تجاريا، مؤكدًا أن السبب وراء عدم إنشاء مدارس أو مستشفيات داخل المشروع هو إنشاء وحدات سكنية أكثر لاستيعاب أكبر عدد من المواطنين، فضلًا عن توافر الخدمات بالقرب من المنطقة.