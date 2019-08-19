قال الفنان توفيق عبدالحميد، إنه قرر بالفعل الرجوع عن قرار الإعتزال، بعدما غاب عن الجمهور لمدة تزيد على 9 سنوات، لكن ظروفه الصحية حالت دون ذلك.

الفنان: مرضي يمنعني من الجلوس والوقوف ويسبب لي آلاماً شديدة

وأوضح "توفيق"، لـ"الوطن": "أنا بالفعل فكرت في العودة عن قراري بالاعتزال منذ سنوات، ولكن ظروفي الصحية اضطرتنى إلى الاعتذار بسبب إصابتي بمرض الانزلاق الغضروفي".

وتابع: "رغم اتفاقي اتفقت مع المنتج جمال العدل، والسيناريست مدحت العدل، على عمل متكامل فنياً، ولكن لم يشأ الله أن يتم، فهذا المرض يمنعني من الجلوس والوقوف ويسبب لي آلاماً شديدة لم أعد أتحملها في بعض الأوقات".

بكى الفنان المعتزل توفيق عبدالحميد في أثناء تكريمه على المسرح الكبير في افتتاح المهرجان القومي للمسرح وسط هتاف الحاضرين.