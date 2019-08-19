أعنلت الإعلامية وفاء الكيلاني، عن دعمها للمطربة اللبنانية إليسا بعد قرار اعتزالها الغناء عقب إصدارها الألبوم الأخير الذي تعكف على تسجيله حاليًا.

ودونت "الكيلاني" خلال حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "اللي سكن قلوب الناس صعب يتشال منها إلا بأمرهم، طريقك عُمره ما كان سهل ومش انتي اللي تستسلمي، وما نَيل المطالب بالتمني ولكن تُؤخذُ الدنيا غِلابا".

وكتبت الفنانة إليسا، عبر حسابها الشخصي على "تويتر": "أنا بحضر ألبومي الأخير بكل حب وشغف، خصوصًا إن ده هيكون آخر ألبوم في مسيرتي الفنية، وإعلاني الخبر ده تقيل على قلبي، ولكني مقتنعة بشكل تام بقراري لأننى لا أستطيع العمل في مجال يشبه المافيا، ولا أستطيع تقديم أكثر من ذلك ولا إنتاج ألبومات".