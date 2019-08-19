دعت الفنانة أصالة المطربة اللبنانية إليسا إلى التراجع عن قرار اعتزالها، الذي أعلنته اليوم، عقب إصدارها الألبوم الأخير الذي تعكف على تسجيله حاليًا.

ودونت أصالة، خلال حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، تغريدة جديدة كتبت فيها "نعم هي معركة، فيها ما يؤلم وما لا نستطيع تحمّله في الكثير من الأحيان، خصوصاً لمنّ هو مثلك لا يريد أنّ تستعبده هذه المهنة، ولكنّكِ مُهمّة ومؤثّرة وصانعة ومحبوبة من ملايين النّاس، صوتكِ أصبح جزء من ذكريات كثيرين، وعلى أغنياتك أحبّة كثر اجتمعوا، ونحتاجك بيننا.. إليسا".

وكتبت الفنانة إليسا، عبر حسابها الشخصي على "تويتر": "أنا بحضر ألبومي الأخير بكل حب وشغف، خصوصًا إن ده هيكون آخر ألبوم في مسيرتي الفنية، وإعلاني الخبر ده تقيل على قلبي، ولكني مقتنعة بشكل تام بقراري لأننى لا أستطيع العمل في مجال يشبه المافيا، ولا أستطيع تقديم أكثر من ذلك ولا إنتاج ألبومات".