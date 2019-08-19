تسجيل الدخول
عيد العلم.. مصر تتوج نوابغها

أحدث الأخبار

1604 طلاب أدوا امتحان اللغة الإنجليزية بالدور الثاني للثانوية في الفيوم

جبهة القوى الاشتراكية تدعو الجيش الجزائري إلى استلهام تجربة السودان

جبهة القوى الاشتراكية تدعو الجيش الجزائري إلى استلهام تجربة السودان

مجلس النواب الأردني يوصي بطرد السفير الإسرائيلي

مجلس النواب الأردني يوصي بطرد السفير الإسرائيلي

الحلو: ارتفاع كبير بأسعار فنادق العلمين الجديدة بسبب زيادة الإقبال

الحلو: ارتفاع كبير بأسعار فنادق العلمين الجديدة بسبب زيادة الإقبال

اليونان وقبرص تتأهبان لمواجهة أي تطورات في "شرق المتوسط"

اليونان وقبرص تتأهبان لمواجهة أي تطورات في "شرق المتوسط"

رئيس "المفوضية الأوروبية" يتغيب عن قمة "مجموعة السبع"

رئيس "المفوضية الأوروبية" يتغيب عن قمة "مجموعة السبع"

اختيارات الوطن

في يوم العمل الإنساني.. حكاية "سامر" المصري المتطوع بمطافئ سويسرا

في يوم العمل الإنساني.. حكاية "سامر" المصري المتطوع بمطافئ سويسرا

البحيرة.. "قرية العفاريت" تستنزف أموال مشاهير الفن والرياضة "المؤمنين بالسحر"

البحيرة.. "قرية العفاريت" تستنزف أموال مشاهير الفن والرياضة "المؤمنين بالسحر"

يحارب متلازمة داون بالموهبة .. "كريم" موظف في دار الكتب بدرجة فنان

يحارب متلازمة داون بالموهبة .. "كريم" موظف في دار الكتب بدرجة فنان

ورش سباكة المعادن فى "اللبان": 50 سنة "غازات سامة"

ورش سباكة المعادن فى "اللبان": 50 سنة "غازات سامة"

قبل أن تقرر شراء هاتف جديد.. 5 خطوات تعيد سرعة الهاتف القديم

قبل أن تقرر شراء هاتف جديد.. 5 خطوات تعيد سرعة الهاتف القديم

"تسلم البطن اللي جابت".. أمهات أبطال ناشئي اليد يتحدثون عن سنوات الحلم والتعب

"تسلم البطن اللي جابت".. أمهات أبطال ناشئي اليد يتحدثون عن سنوات الحلم والتعب

الأكثر قراءة

عاجل