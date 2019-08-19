اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم، لمتابعة أعمال رفع كفاءة وتطوير المتحف المصري بالتحرير، وتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، حضره الدكتور خالد العناني وزير الآثار، ورانيا المشاط وزيرة السياحة، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، ومسؤولي الجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أنّ الحكومة تضع على أجندة أولوياتها تطوير ورفع كفاءة المتحف المصري في التحرير، وكذا المنطقة المحيطة بمتحف الحضارة، وبحيرة عين الصيرة ومنطقة الفسطاط.

وخلال الاجتماع، أوضح الدكتور خالد العناني وزير الآثار أنّ هناك تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير ورفع كفاءة المتحف المصري في التحرير والمنطقة المحيطة به، فضلا عن المنطقة المحيطة بمتحف الحضارة، وبحيرة عين الصيرة، إلى جانب التكليف الخاص بإعداد تصور لمسار المومياوات الملكية التي سيتم نقلها من المتحف المصري إلي متحف الحضارة وافتتاح قاعتي العرض به.

ولفت العناني إلى الجهود المبذولة من قبل الوزارة بالتنسيق مع محافظة القاهرة، لرفع كفاءة المتحف المصري في التحرير والمنطقة المحيطة به، إذ تم الإسناد في يونيو 2019 للشركة الوطنية للمقاولات والتوريدات "جهاز مشروعات الخدمة الوطنية" لرفع كفاءة المتحف المصري في التحرير.

وأوضح وزير الآثار أنّ تلك الأعمال تشمل معالجة ودهان الواجهات والقباب، ورفع كفاءة الموقع العام، ورفع كفاءة الأسوار والبوابات، وجار تنفيذ الأعمال والتنسيق مع محافظة القاهرة في هذا الشأن.

وتناول عرض العناني الإشارة إلي أنّه في ضوء الحرص على تنفيذ التكليف الصادر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، تمت مخاطبة محافظة القاهرة في 21 يوليو 2019، والتي أفادت بدورها بالانتهاء من أعمال الدهانات للعقارات المحيطة بمنطقة ميدان التحرير، وإسناد أعمال رفع كفاءة الطرق "رصف" لشركة المقاولون العرب، وكذا تم البدء في أعمال الكشط، فضلا عن الانتهاء من أعمال دهانات العقارات وتقليم الأشجار على مسار طريق الكورنيش بدءًا من ميدان التحرير وحتى منطقة قصر العيني.

وفيما يخص أعمال تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط بمنطقة عين الصيرة، أشار الوزير إلى اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة التي تشمل تطوير محاور الحركة والكباري الجاري إنشاؤها، والخدمات المحيطة بالمنطقة، لافتا إلى عقد اجتماع بين مسؤولي الجهات المعنية ومجموعة من المستثمرين في 7 يوليو 2019، وتم تنفيذ جولة بالمتحف وتقديم عرض عن المنطقة المحيطة به والبحيرة، ومناقشة كيفية استثمارها وإدارتها على أعلى مستوى.

وتحدّث الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن الأعمال الجاري تنفيذها ببحيرة عين الصيرة، إذ تمّ الانتهاء من أعمال التوسعات وتكريك البحيرة من الجهة الغربية والجنوبية، فضلا عن الانتهاء من أعمال التطهير وإزالة الحشائش الموجودة على أجناب البحيرة، والانتهاء من تخليق الجزر المطلوبة داخل البحيرة.

وأضاف وزير الإسكان أنّه جار أعمال تهذيب الميول للجهتين الغربية والجنوبية تمهيدا للبدء في أعمال التدبيش، ويتم التنسيق مع شركة المقاولات لتسليمها الرسومات لبدء العمل في الجهة الغربية المتاحة حاليا، بحيث لا يتعارض مع الأعمال الجارية "ردم – تكريك" المكلف بها شركة الكراكات الحديثة.

وشهد الاجتماع استعراض المسار المقترح لنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري في التحرير إلى متحف الحضارة، وكلّف رئيس الوزراء بتطوير عدد من المناطق الواقعة في المسار، سواء بدهان واجهات العمارات، أو أعمال رصف الطرق، ورفع الكفاءة، والإنارة، وخلافه، بما يُسهم في إظهار الصورة الحضارية لمصر، مشددا على تنظيم احتفالية عالمية بما يسهم في الترويج للسياحة المصرية.