عقدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، اليوم، اجتماعًا تنسيقيا لبحث استعدادات الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة في 19 سبتمبر المقبل، وذلك مع رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية ومسؤولي مكتبة مصر العامة ومركز الإبداع الفني ودار أوبرا دمنهور ونقيب الموسيقيين بالبحيرة وممثلي الأزهر والكنيسة، بحضور المهندس عبد الرحمن الشهاوي السكرتير العام للمحافظة، وجرى استعراض المقترحات والرؤى والترتيبات اللازمة للجهات المشاركة، ودور كل جهة ومظاهر الاحتفال والبرنامج المقترح للاحتفال بالعيد القومي.

ووجهت نائب المحافظ، بضرورة رفع درجة الاستعداد وتكثيف حملات النظافة بالشوارع والميادين ودهان الأسوار وتزيينها وقيام رؤساء الوحدات المحلية بتنظيم مظاهر احتفالية راقية تلائم الاحتفالات الشعبية بالأعياد القومية بنطاق مراكزهم، كما وجهت بعمل شاشات عرض بالميادين العامة لعرض إنجازات المحافظة وتقديم رموز المحافظة وشخصياتها التى كان لها أثرا كبيرا وإسهامات متنوعة في شتي المجالات.

وشددت نائب المحافظ، علي تفعيل دور مجالس الأمناء بمديرية التربية والتعليم ومراكز الشباب بمديرية الشباب والرياضة والجمعيات الأهلية بالتضامن الاجتماعي، لدمج أكبر قطاع ممكن من الشباب خلال مظاهر الاحتفال، مع ضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ تلك التوجيهات حتى يوم الاحتفال.