أعلنت جامعة بدر بالقاهرة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك عن شروط الحصول على منحة دراسية للعام الجامعي 2019 - 2020.
شروط المنحة
1- أن يكون الطالب مصري الجنسية.
2- ألا يكون التحق من قبل بإحدى كليات جامعة بدر بالقاهرة أو إحدى الجامعات الخاصة والأهلية.
3- أن تكون الحالة الاجتماعية المقدمة بالمستندات اللازمة تثبت أن الطالب بحاجة إلى المنحة المقدمة.
4- شرط استمرار المنحة هو النجاح بتقدير جيد خلال سنوات الدراسة.
5- أن يكون الطالب حاصل على الثانوية العامة المصرية (الحكومية) لسنة 2019، من إحدى الكليات الآتية فقط، ويكون الحد الأدني كالآتي:
- كلية العلاج الطبيعي 90%.
- كلية الهندسة 80%.
- كلية الفنون التطبيقية 70%.
- كلية الإدارة والعلوم المالية والاقتصادية 60%.
- كلية اللغات والترجمة 60%.
- كلية التمريض 55%.
- كلية العلوم السينمائية والمسرحية 55%.
المستندات المطلوبة للتقديم
1- صورة من شهادة الثانوية العامة (المصرية الحكومية فقط) لعام 2019.
2- صورة من شهادة الميلاد.
3- بحث اجتماعي حديث يبين حالة الأسرة الاجتماعية والمادية للطالب.
4- أصل مفردات مرتب الأب وكذلك الأم إذا كانت تعمل.
5- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب.
6- صورة بطاقة الرقم القومي للأب والأم والأشقاء.
7- صورة من شهادات ميلاد الأشقاء (صغار السن).
8- إيصال كهرباء حديث موضح به عنوان إقامة الأسرة.
9- شهادة حيازة زراعة من عدمه.
موعد التقديم
- بدأ التقديم للمنح الدراسية اعتبارًا من أمس الأحد الموافق 18 أغسطس، ويستمر حتى يوم السبت الموافق 24 أغسطس الجاري.
- لن يتم قبول أي طلبات بعد ذلك من التاريخ.
- يتم مراجعة الطلبات المقدمة وإعلان إسماء الطلاب المقبولين يوم الثلاثاء الموافق 3 سبتمبر 2019.