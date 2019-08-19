أعلنت جامعة بدر بالقاهرة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك عن شروط الحصول على منحة دراسية للعام الجامعي 2019 - 2020.

شروط المنحة

1- أن يكون الطالب مصري الجنسية.

2- ألا يكون التحق من قبل بإحدى كليات جامعة بدر بالقاهرة أو إحدى الجامعات الخاصة والأهلية.

3- أن تكون الحالة الاجتماعية المقدمة بالمستندات اللازمة تثبت أن الطالب بحاجة إلى المنحة المقدمة.

4- شرط استمرار المنحة هو النجاح بتقدير جيد خلال سنوات الدراسة.

5- أن يكون الطالب حاصل على الثانوية العامة المصرية (الحكومية) لسنة 2019، من إحدى الكليات الآتية فقط، ويكون الحد الأدني كالآتي:

- كلية العلاج الطبيعي 90%.

- كلية الهندسة 80%.

- كلية الفنون التطبيقية 70%.

- كلية الإدارة والعلوم المالية والاقتصادية 60%.

- كلية اللغات والترجمة 60%.

- كلية التمريض 55%.

- كلية العلوم السينمائية والمسرحية 55%.

المستندات المطلوبة للتقديم

1- صورة من شهادة الثانوية العامة (المصرية الحكومية فقط) لعام 2019.

2- صورة من شهادة الميلاد.

3- بحث اجتماعي حديث يبين حالة الأسرة الاجتماعية والمادية للطالب.

4- أصل مفردات مرتب الأب وكذلك الأم إذا كانت تعمل.

5- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب.

6- صورة بطاقة الرقم القومي للأب والأم والأشقاء.

7- صورة من شهادات ميلاد الأشقاء (صغار السن).

8- إيصال كهرباء حديث موضح به عنوان إقامة الأسرة.

9- شهادة حيازة زراعة من عدمه.

موعد التقديم

- بدأ التقديم للمنح الدراسية اعتبارًا من أمس الأحد الموافق 18 أغسطس، ويستمر حتى يوم السبت الموافق 24 أغسطس الجاري.

- لن يتم قبول أي طلبات بعد ذلك من التاريخ.

- يتم مراجعة الطلبات المقدمة وإعلان إسماء الطلاب المقبولين يوم الثلاثاء الموافق 3 سبتمبر 2019.