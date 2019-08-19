قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان الشاهد، وعضوية المستشارين مصطفى عبدالواحد ووائل شعبان، وأمانة سر أمجد سمير ومحمد مصطفى هارون، بالسجن المؤبد حضوريا لمتهم متورط في جريمة قتل جاره بقرية كوم اللوفي بمركز سمالوط.

وقال مصدر قانوني، إن المحكمة ادانت المتهم "أشرف. ش" بعد الاستماع لأقوال الشهود، والاطلاع على تقرير الصفة التشريحية الذي أوضح وفاة المجني عليه "أحمد. م"، 42 عاما، عامل، على يد المتهم بعد إطلاقه عدة أعيرة نارية عليه بالطريق العام لوجود خلافات بينهما.

وأحال المستشار أسامة عبدالمنعم، المحامي العام لنيابات شمال المنيا، المتهم إلى المحاكمة الجنائية في نهاية 2016، حيث أن المتهم قتل جاره في يوم 17 أغسطس 2016، بأن عزم النية وعقد العزم على قتل المجني عليه، بعد تأكد التحريات وأقوال الشهود وتقرير الطب الشرعى.