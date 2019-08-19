أعلن المجلس العسكري الحاكم في السودان، اليوم، عن تأجيل الإعلان عن تشكيلة المجلس السيادي الذي سيقود البلاد خلال المرحلة الانتقالية إلى الحكم المدني، حتى غد، الثلاثاء.

وكان من المقرر الكشف عن تشكيلة المجلس الأحد بموجب اتفاق توصل إليه المجلس العسكري وتحالف المعارضة.

والاثنين أصدر المجلس العسكري الذي تولى الحكم في أبريل، بيانا، قال فيه إن حل المجلس وتشكيل مجلس سيادي سيتأجل 48 ساعة، أي من الأحد إلى الثلاثاء.

وقال إن ذلك تم تلبية لطلب من تحالف قوى الحرية والتغيير بعد تراجعه عن بعض من جاء في قائمة الخمسة أسماء التي قدموها الاحد.

وسيتألف المجلس السيادي من 11 عضوا من بينهم ستة مدنيين وخمسة عسكريين. وسيرأسه عسكري للأشهر الـ21 الأولى، بينما سيحكمه مدني لفترة الـ18 شهرا المتبقية.

وسيشرف المجلس على تشكيل إدارة مدنية انتقالية تضم حكومة ومجلسا تشريعيا.