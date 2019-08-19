حققت عائدات صكوك أضاحي الأوقاف أكثر من 96 مليون جنيه حتى تاريخه، ووجهت وزارة الأوقاف الشكر للمواطنين، مؤكدة في بيان لها أن المساجد استعادت ثقة المجتمع والرقم يكشف معدن هذا الشعب الأصيل وصدق روح التكافل التي يتحلى بها، كما يعكس الثقة المتبادلة بين هذا الشعب الأصيل ومؤسسات الدولة الوطنية.

وتعاقدت الأوقاف مع وزارة التموين على ستة آلاف رأس أضحية من البقر، بواقع ألف طن لتغطية مليون أسرة، وما زالت الوزارة في انتظار التسميع النهائي للمبالغ المجمعة بالحساب المخصص لذلك بالبنك المركزي، ويتم تجميع مبيعات جلود الأضاحي لتحويل ثمنها إلى لحوم صالح الأسر الأولى بالرعاية.

وأضاف البيان: "سنعلن خلال أيام عن المحصلة النهائية لمشروعي الصكوك والجلود معا".