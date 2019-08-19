قال النائب الأردني سعود أبو محفوظ، عضو لجنة فلسطين في البرلمان العربي، إن شهر أغسطس شهد عدوانا جسيما من جانب الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى أملا في تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، مؤكدًا أن مجلس النواب الأردني أوصى بطرد السفير الإسرائيلي من الأردن بعد هذه الانتهاكات.

وأضاف "أبو محفوظ"، خلال مداخلة هاتفية في نشرة "أخبار TeN"، أن قرار طرد السفير الإسرائيلي جاء بسبب الاعتداءات التي يتعرض لها المسجد الأقصى من قبل السلطات الإسرائيلية، كما دعا مجلس النواب الأردني إلى إعادة النظر في اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية، ودعوة الاتحاد البرلماني العربي للاجتماع في عمان.

وأشار عضو لجنة فلسطين في البرلمان العربي، إلى أن معاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل مهددة بسبب الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى، مؤكدًا أن القدس "خط أحمر" بالنسبة إلى الأردن، كما أن حماية المقدسات مسؤولية يكرس لها الأردن كافة إمكاناته.