استشهد فلسطينيان وأصيب آخر مساء اليوم الخميس، برصاص الاحتلال الإسرائيلي بعد تنفيذهما عملية طعن بالقرب من بوابة السلسلة بالمسجد الأقصى.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد مواطنين وإصابة آخر في القدس، أحدهما بحالة متوسطة في الفخذ، والآخر لم تحدد طبيعة إصابته حتى اللحظة.

وقال الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، إن الاعتداءات والاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك ازدادت وتيرتها خلال الفترة الأخيرة والجميع شاهد ما حدث في أول أيام عيد الأضحى.

وأضاف مفتي القدس في تصريحات خاصة من القدس لـ"الوطن": "الاحتلال الإسرائيلي لم يراعِ عيد المسلمين، واقتحم المستوطنون المسجد الأقصى بعد قيام شرطة الاحتلال بإطلاق قنابل الصوت على المصلين في المسجد الأقصى، وتكررت الاقتحامات من قبل بعض الوزراء مع المستوطنين وآخرها وزير الزراعة الإسرائيلي".

وتابع مفتي القدس: "بعض التصريحات التي خرجت مما يسمى وزير الأمني الداخلي الإسرائيلي الذي قال إن على المستوطنين اليهود الصلاة داخل المسجد الأقصى وهذا يشير إلى النوايا العدوانية لهم والعبث بالوضع التاريخي للمسجد الأقصى".

وأوضح أن ما يفعله الاحتلال تجاه المسجد الأقصى يرفضه العرب والمسلمون وكل من يغار على المسجد المبارك الذي استباح الاحتلال الإسرائيلي باحاته.

واختتم الشيخ محمد حسين حديثه لـ"الوطن": "المقدسيون والفلسطينيون حريصون على صلاة الجمعة غدا في المسجد الأقصى رغم الأحداث التي يمر بها".

وطوَّق جيش الاحتلال الإسرائيلي مكان الحادث الذي وقع بالقرب من باب السلسلة بالقرب من المسجد الأقصى في القدس المحتلة، وأغلقت المنطقة بالكامل ومنع المواطنين من الاقتراب.

واندلعت اشتباكات بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين على إثر اقتحام مستوطنين إسرائيليين باحات المسجد الأقصى في أول أيام عيد الأضحى.