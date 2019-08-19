أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن "القلق البالغ" إزاء القصف الذي تتعرض له منطقة إدلب السورية، أثناء اجتماع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الذي أكد بدوره على أن موسكو تدعم عمليات الجيش السوري ضد "إرهابيين" في تلك المنطقة.

وقال ماكرون، مخاطبا نظيره الروسي في مؤتمر صحفي مشترك، إن الالتزام بوقف إطلاق النار في المنطقة "أمر ملح".

وأضاف "أعرب عن القلق البالغ حيال الوضع في ادلب. فسكان إدلب يعيشون تحت القصف، والأطفال يُقتلون. من الملح للغاية التقيد بوقف إطلاق النار الذي جرى الاتفاق عليه في سوتشي" في سبتمبر الماضي، وهو الأمر الذي رد عليه الرئيس الروسي مؤكداً دعم بلاده للجيش السوري.

وينص الاتفاق على حماية ادلب من أي هجوم كبير يشنه النظام السوري.

ومنذ أواخر ابريل الماضي صعّدت سوريا وروسيا قصفهما لمنطقة ادلب التي يعيش فيها نحو ثلاثة ملايين شخص مما أدى إلى مقتل أكثر من 860 مدنيا.

إلا أن بوتين قال إن روسيا التي دخلت النزاع في 2015 لدعم نظام الرئيس السوري بشار الاسد، دعمت عمليات الجيش السوري في إدلب التي تعتبر آخر معقل كبير للمتطرفين في البلاد.

وتابع "نحن ندعم جهود الجيش السوري.. لوضع حد لهذه التهديدات الارهابية"، مضيفا "لم نقل أبدا أن الارهابيين في ادلب سيشعرون بالراحة".