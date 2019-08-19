إخلاء سبيل طباخ "فرح غزالة" بعد تسمم 61 من المعازيم بالشرقية

قررت نيابة مركز الزقازيق إخلاء سبيل الطباخ ووالد العروس في واقعة إصابة 61 من المعازيم بنزلات معوية، إثر تناولهم وجبة طعام خلال حفل زفاف بقرية غزالة.

كان مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا يفيد إصابة 61 من المعازيم في حفل زفاف بقرية غزالة التابعة لمركز الزقازيق، إثر تناولهم وجبة طعام عبارة عن لحمة وأرز ورقاق باللحمة المفرومة.

وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقل المصابين إلى مستشفى الزقازيق الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

وانتقلت قوة من ضباط مباحث مركز الزقازيق برئاسة الرائد أحمد متولي رئيس مباحث المركز إلى موقع الحادث لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وقررت التحفظ على والد العروس والطباخ لحين عرضهما على النيابة والاستماع لأقوالهما.