توقع تقرير أصدرته مؤسسة هارفارد للتنمية الدولية أن ينمو اقتصاد مصر بمتوسط 6.8% سنوياً حتى عام 2027، ليصبح ضمن أسرع الاقتصادات نمواً على مستوى العالم، متفوقاً بذلك على معدل النمو الاقتصادى فى عدد من الدول، كالصين وفيتنام، والذى أشارت التوقعات إلى بلوغه 6% سنوياً، وأوضح التقرير أن هذه التوقعات تستند إلى مقياس واحد يتمثل فى «التركيبة الاقتصادية»، التى تعكس مدى التنوع والتطور فى القدرات الإنتاجية المضمنة فى صادرات كل دولة.

وأشار التقرير إلى أن ما يجمع بين عدد من الدول، منها مصر والصين وفيتنام، باعتبارها أسرع الدول نمواً وفق التوقعات، ليس أنها تتشارك نفس المستوى التعليمى أو المنطقة الجغرافية أو الدين أو أى مقياس لجودة المؤسسات، ولكن كل واحدة من هذه الدول تمتلك قدراً أكثر تطوراً من المعرفة المتخصصة أكثر مما هو متوقع، والدخل بها من شأنه أن يدفع التنوع والنمو.

واحتلت مصر المرتبة الـ68 ضمن مؤشر «التركيبة الاقتصادية»، وذكر التقرير أنه بالمقارنة بعقد سابق، فإن الاقتصاد المصرى أصبح أكثر تنوعاً، ليرتفع بمقدار درجتين فى المؤشر المذكور، لافتاً إلى أن الدافع وراء ذلك التحسن يتمثل فى تنوع صادراتها، وأوضح التقرير أن مصر مؤهلة للاستفادة مستقبلاً من العديد من الفرص لتنويع إنتاجها باستخدام معرفتها الحالية.

فى سياق متصل، قالت صحيفة «سيبروس ميل» القبرصية إن مصر ينتظرها مستقبل واعد فى قطاع الغاز الطبيعى، وأشارت الصحيفة، فى تقرير لها، إلى أن الركود الذى حدث قبل 2014 فى التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما، والذى أدى إلى الحاجة لاستيراد الغاز الطبيعى، قد تحول اليوم إلى فائض فى إنتاج الغاز وتصديره، وتابعت أن ذلك يرجع إلى التنفيذ الناجح للإصلاحات التى قامت بها مصر فى إطار رؤية 2030.

رئيس الوزراء يوجّه بإزالة تحديات إنشاء "محور الطوارئ" وتسكين 789 أسرة بمشروع "أهالينا 1"

من ناحية أخرى، تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أعمال تطوير محور «ترعة الطوارئ» مع 3 وزراء ومحافظى القاهرة والقليوبية، مؤكداً أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يتابع المشروع بنفسه، موجهاً بإزالة التحديات التى تواجهه.

وقال المسئولون المجتمعون لـ«مدبولى» إن المحور سيبلغ طوله 13.5 كم وبعرض 50 متراً، وكل اتجاه 3 حارات، بالإضافة لطريق خدمة بعرض حارتين، ورصيفى مشاة بعرض 2.5 متر.

وقالت رئاسة الوزراء، فى بيان لها، إنه سيتم إنشاء ٨ كبارى على المحور فى أماكن كل من «تقاطع جسر السويس - تقاطع شارع بيرتى - تقاطع جمال عبدالناصر - تقاطع شارع مصطفى كامل - تقاطع شارع سبيكو - تقاطع طريق الجبل الأصفر - تقاطع طريق بلبيس - كوبرى دوران للخلف على طريق بلبيس الصحراوى/ القاهرة».

ولفت محافظ القاهرة إلى إزالة جميع العشش والمساكن غير الآمنة على مسار المحور وتسكين 789 أسرة من أصل 1056 بمشروع «أهالينا 1» مع استمرار تسكين باقى الأسر، فيما شدد رئيس الوزراء بضرورة تكثيف الوجود الأمنى على طول مسار المحور لتأمين أى أعمال إزالة، مع منع أى محاولات جديدة للبناء العشوائى بالمنطقة، مكلفاً الجهات المعنية بالتعامل بحسم فى هذا الملف.