النطق بالحكم على 148 متهما باقتحام وحرق قسم سمالوط 4 سبتمبر المقبل

حددت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان الشاهد وعضوية المستشارين مصطفى علي عبدالواحد ووائل شعبان حافظ، وأمانة سر محمد مصطفى هارون وأمجد سمير ومحمود حسين، جلسة 4 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم على 148 متهما من عناصر الإخوان المتورطين في أحداث العنف بمركز سمالوط، مع استمرار حبس 20 منهم بينهم حدثان على ذمة القضية.

وقال مصدر قانوني، إن المحكمة انتهت اليوم من الإطلاع على تقريرهيئة الإذاعة والتليفزيون، واستمعت لمرافعة الدفاع عن المتهمين البالغ عددهم 148 بينهم حدثان، منهم 20 محبوسا على ذمة القضية المتورطين فيها باقتحام وحرق قسم شرطة سمالوط وحرق مبنى المحكمة والنيابة الإدارية، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.

وأحالت النيابة العامة جميع المتهمين إلى الجنايات في مارس 2014 بتهم: الانتماء لجماعة محظورة، والتحريض على العنف وإثارة الشغب وتخريب منشآت عامة.