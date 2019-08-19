"موسى" عن تصريحات "صلاح": معسكر المنتخب كان "سداح مداح"

قال الإعلامي أحمد موسى، إن اللاعب العالمي محمد صلاح قد أعلن عن العديد من التجاوزات التي وقعت بداخل اتحاد المصري لكرة القدم وكيف كان يتم إدارة معسكر المنتخب خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية والتي أقيمت في مصر.

وأضاف "موسى" خلال تقديمه لبرنامجه "على مسؤوليتي" والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن "صلاح" فضح عدم انضباط وغياب الضبط بالمعسكر الخاص بالمنتخب، ونجح في وضع النقط أعلى الحروف، موضحا أن المعسكر الخاص للمنتخب المصري كان مباحا ومفتوحا بأي وقت "سداح مداح"، بحسب قوله.

وأكد موسى أن ما كان يحدث في معسكر المنتخب يعكس عدم وجود انضباط للفريق ورغبتهم في الفوز بالبطولة، وطالب بالتحقيق في ما حدث بمعسكر المنتخب وإظهار صحة ما قاله محمد صلاح خلال حواره مع "سي إن إن".