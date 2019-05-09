أعلن رؤساء تحرير الصحف القومية تضامنهم مع شبكة قنوات وموقع "صدى البلد" عقب واقعة الاعتداء، الاثنين الماضي، من جانب المنتج الفني وعدد من البلطجية لمقر موقع "صدى البلد".

جاء ذلك خلال جلسة تضامن، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس بمقر الموقع، ضمت الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعلاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام، وخالد ميري أمين عام اتحاد الصحفيين العرب ووكيل نقابة الصحفيين رئيس تحرير جريدة الأخبار، وعمرو الخياط رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم، وماجد منير رئيس تحرير الأهرام المسائي، ومحمد إبراهيم الدسوقي رئيس تحرير بوابة الأهرام، ومصطفى بكري عضو مجلس النواب، ومحمد شبانة عضو مجلس نقابة الصحفيين، وجمال الكشكي رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي.

عقدت الجلسة التضامنية مع موقع "صدى البلد" بحضور رجل الأعمال محمد أبوالعينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، والكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح رئيس شبكة قنوات وموقع "صدى البلد"، والإعلامي أحمد موسى، والكاتب الصحفي أحمد صبري رئيس تحرير موقع صدى البلد، والإعلامية رشا مجدي، وحسام السنهوري المستشار القانوني لشركة كليوباترا ميديا، وبحضور الزملاء في الموقع، وعلى رأسهم أحمد سالم وإسلام مقلد المعتدى عليهم.