قال المهندس عبدالفتاح فرحات، رئيس شركة "غازتك"، إن طريقة تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من البنزين تكون عن طريق ذهاب صاحب السيارة إلى أحد مراكز التحويل المعتمدة وهي 72 مركزا على مستوى الجمهورية، ويتم فيها التحويل للعمل بنظامين بحسب رغبة سائق المركبة "بيكون فيه نسبة صغيرة للبنزين للطوارئ".

وأضاف "فرحات"، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير" والذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الدولة تتجه حاليا للاعتماد على الغاز الطبيعي من أجل توفير كميات كبيرة من الغاز خصوصا بعد اكتشاف حقل ظهر، موضحا أن الخطة الجديدة لتحويل سيارات الأجرة للعمل بنظام الغاز الطبيعي سوف تبدأ سبتمبر المقبل وحتى ديسمبر 2022.

وأكد رئيس الشركة أن التحويل إلى نظام الغاز من شأنه توفير ما يقرب من 2000 جنيه لمالك الميكروباص شهريا، و1500 جنيه لقائدي التاكسي، مشيرا إلى أن كلفة تحويل السيارات الميكروباص أو التاكسي من أجل العمل بالغاز الطبيعي تكون ما بين 5 إلى 7500 جنيه.