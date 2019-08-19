دمّرت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، بغارات جوية مواقع وتجمعات لميلشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في محافظة صعدة شمال اليمن، حسبما ذكرت وكالة "واس" السعودية.

وأوضحت وزارة الدفاع اليمنية، أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن استهدفت تجمعات لميليشيا الحوثي الانقلابية بخمس غارات جوية في مديرية كتاف شرقي محافظة صعـدة، إضافة إلى استهداف غرف عمليات قتالية لميليشيا الحوثي الإرهابية في المديرية، ما نتج عنه مقتل وجرح عدد من عناصر الميليشيا المتمردة، وتدمير غرف العمليات.

وأكدت وزارة الدفاع اليمنية أن القيادي في ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران المدعو عبدالله بطيلي أصيب بجروح بليغة مع عدد من مرافقيه اليوم إثر انفجار لغم أرضي زرعته عناصر حوثية، بأطراف مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن.