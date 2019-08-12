قال ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد، إن "التحالف العربي"، وقف بحزم ضد محاولة اختطاف اليمن، مضيفا في تصريحات خلال زيارته للسعودية، إن الإمارات والسعودية في خندق واحد في مواجهة القوى التي تهدد أمن المنطقة، والعلاقات بين البلدين متينة وصلبة وتستند إلى أسس راسخة، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز التقى اليوم في الديوان الملكي بقصر منى ولي عهد أبوظبي بحضور الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، وبحث مجمل الأوضاع في المنطقة، وبخاصة على الساحة اليمنية والجهود المبذولة تجاهها، كما حضره من الجانب الإماراتي، طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي بن حماد الشامسي وشخبوط بن نهيان سفير دولة الإمارات لدى المملكة.

وكان "بن زايد" وصل إلى جدة اليوم حيث كان في استقباله في مطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع السعودي، كما التقى محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في منى اليوم،محمد بن زايد، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وفرص تطويرها، إضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية، بما فيها التطورات على الساحة اليمنية والجهود المبذولة تجاهها بما يحقق أمنها واستقرارها.