مدير معهد القلب السابق: أسعى لخدمة المواطنين من وراء ترشحي لنقابة الأطباء

قال الدكتور جمال شعبان، أستاذ أمراض القلب، إن إقالته من معهد القلب تلتها طلبات عدة للظهور في قنوات وصحف مُعادية لمصر، ولكنه رفض الظهور معها "كان فيه ناس كتير حاولوا يسخنوا فيا وما بلعتش الطعم وانصرفت عن هذه التيارات".

وأضاف "شعبان"، خلال استضافته ببرنامج "على مسؤوليتي" والذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن سعيه وراء خدمة المواطنين ومرضى القلب هو سبب تقدمه للترشح على منصب نقيب الأطباء، موضحا أنه يتمنى بعودته لخدمة الغلابة في أي موقع يشغله.

وأكد أستاذ أمراض القلب أن التدخين أسوأ اختراع بشري بالقرن العشرين وامتد للقرن الواحد والعشرين، وضحايا السجائر أكثر من ضحايا القنبلة الذرية، مشيرا إلى أن أحد مسؤولي الرئاسة السابقين عندما سئل عن بلوغ تجارة التبغ لدول الشرق الأوسط لمليار دولار فرد عليه قائلا: "دعنا نصدر لهم الموت".