"الحجر البيطري": لجنة لمعرفة أسباب انتشار الديدان بشاطئ الدخيلة في الإسكندرية

أعرب يوسف ممدوح، رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطري، عن استعجابه الشديد مما وصفه بـ"تكتم وزارة الصحة عن أسباب انتشار الديدان في منطقة الدخيلة بمحافظة الإسكندرية"، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي.

وقال "ممدوح"، إنه لم يتم إصدار أي بيان رسمي يكشف عن سبب انتشار هذه الديدان، ولا أحد يعرف الحقيقة كاملة، ولم يتم معرفة نوع الديدان أو من أين أتت، وهل ما زالت حية أو ميتة، موضحًا أن الأخبار حول الديدان تنتقل من صحيفة إلى صحيفة أخرى، ومن موقع إخباري إلى موقع أخباري آخر دون وجود أي بيان رسمي.

وتابع: "لم يصدر أي بيان رسمي حتى الآن، فشركة الصرف الصحي لم تصدر بيانا توضح فيه حقيقة الديدان، وهناك تعتيم كامل من وزارة الصحة حول الأمر، رغم أنه يخص بالأساس وزارة الصحة لأن الديدان تنقل العدوى للمصيفين".

وأوضح أنه تم تشكيل لجنة اليوم لتناول هذه الظاهرة ومعرفة نوع الديدان ومن أين أتت، حيث إن وجودها بكميات كثيفة يثير القلق ولا بد من التدخل بقوة.