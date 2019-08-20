جمهور الأوبرا في القلعة يحتفل برئاسة مصر للاتحاد الأفريقي

احتشد الآلاف من مختلف الفئات العمرية، لحضور فعاليات اليوم الثاني من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر.

أقيمت، مساء الاثنين 19 أغسطس، ثلاثة حفلات متتالية بدأها الموسيقار هشام خرما ومجموعته حيث عزف على البيانو والكى بورد عددا من إبداعاته اللحنية الخاصة المفعمة بروح العصر ومثلت حوارا فنيا مزج الآلات الشرقية والوتريات مع والنفخ والإيقاع من خلال جمل موسيقية صاحبها مؤثرات صوت بشرى ليخلق حالة موسيقية فريدة ومبتكرة.

وفى مفاجاة استضاف خرما الفنان وائل الفشنى وعازف المزمار الشعبى سيد ليقدم معهما واحة الغروب وابتهال دينى، وقبل ان يغادر المسرح قدم موسيقى فيلم شمس الزناتى للموسيقار هانى شنودة والتى اعاد توزيعها وشارك في عزف إيقاعتها وائل الفشني، وفقا لبيان صادر عن دار الأوبرا.

كما شارك الحضور فى الاحتفالات برئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، والتى أعدتها وزارة الثقافة، للتأكيد على ريادة أقدم حضارات الأرض إقليميا وعالميا، حيث تفاعل الجميع مع فرقة إيقاعات غينيا، التى قدمت نماذج من الفنون الفلكلورية المميزة لغرب القارة السمراء مصحوبة بأداء حركى تناغم مع دقات الطبول التقليدية، وفي نفس السياق استجابت الأوبرا لرغبة الفرقة في تقديم حفل آخر للجمهور المصري، وتقرر إقامته في الثامنة مساء السبت 24 أغسطس بمسرحها المكشوف.

وكان الختام مع النجم محمد الحلو الذي قدم التحية لمنتخب مصر لكرة اليد لحصوله على كأس العالم ثم تألق في أداء نخبة من أعماله الخاصة التي رسمت ملامح مشواره الفني وارتبط بها الجمهور وجدانيا منها، هتتساوى، يا حبيبي، عمار يا إسكندرية، أه، عراف، جت م الغريب، ليالى الحلمية، صدقى إحساسي، أهيم شوقا، ومن تراث الطرب تغنى بـ "يا مسافر وحدك".