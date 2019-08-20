حملة مسائية مكبرة لرفع الإشغالات بميادين جنوب الجيزة

شنت أجهزة حي جنوب الجيزة، اليوم، حملة مسائية مكبرة، بقيادة اللواء تيسير عبدالفتاح، رئيس الحي، لرفع الإشغالات والأكشاك، التي تعوق سير المارة بالطريق العام بميادين الجيزة وأم المصريين والمنيب والشوارع المحيطة بهم.

وقال رئيس الحي إن الحملة استهدفت رفع إشغالات الباعة الجائلين والمحلات والأكشاك المخالفة لشروط الترخيص، لافتا إلى أنه جرى خلال الحملة إزالة اكشاك وتندات مخالفة وتعديات بسور السكة الحديد بميدان أم المصريين والمنيب، إضافة إلى شارعي سعد زغلول والصناديلي، ورفع كل الإشعالات وإيداعها مخازن الحي.

و استهدفت الحملة رفع الإشغالات من شوارع "ربيع الجيزي وكولدير والبحر الأعظم وسلم مشاة المنيب وأحمد ماهر.

وجرت الحملة تحت غطاء أمني بقيادة النقيب أسامة سلام بشرطة المرافق، وبمشاركة نائب رئيس الحي، وهاني الشيخ، مدير الإشغالات بالقطاعات، والمتابعة الميدانية بالحي.

وأشار عبدالفتاح إلى استكمال أعمال الحي اليومية، لرفع كفاءة الشارع الجيزاوي، بتركيب بلاط "انترلوك" بسور حديقه الحيوان من شارع مراد بالجيزة، إضافة إلى أعمال التشجير، التي تتم بنطاق الحي.