استجاب الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفر الشيخ، لأهالى مدينة مسير بشأن إزالة الأكشاك المخالفة بالقرية، وصرف الأنسولين لمرضى السكر بالوحدة الصحية بالقرية، وذلك في إطار استراتيجية المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والوقوف على المشكلات الموجودة وسُبل حلها.

وبمتابعة الخدمات بقرية مسير تلاحظ أن الطريق الرئيسي بمدخل القرية العمومي غير ممهد ويحتاج لإعادة رصفه، ووجود العديد من الأكشاك بالطريق العمومي بمدخل القرية، بجوار موقف سيارات الميكروباص وأمام السنترال، مما يعوق حركة المرور بالشارع، ويوجد بعض القمامة بجوار سور مجمع وحدة مسير للتعليم الأساسي، وتلاحظ كثرة الدعاية الإعلانية على الأعمدة بمعظم شوارع القرية، ووجود عامود كهرباء مائل وبه ثقب كبير من أسفله بالطريق بجوار ترعة الري داخل القرية، وبعض تجمعات للقمامة خلف البريد وخلف محطة الصرف الصحي رقم 1 ومحطة مياه الشرب.

وتبين من بالمرور على الوحدة المحلية بقرية مسير، أن قوة الوحدة 36 موظفاً، وانتظام العمل وقت المرور، وعن موضوع الأكشاك أفاد رئيس الوحدة المحلية بقرية مسير، أنه تم حصر الأكشاك المخالفة والبالغ عددها 22 كشك وعشة، وتم تنفيذ 22 قرار إزالة، و22 قرار إخلاء، ومخاطبة مأمور قسم شرطة كفرالشيخ، بناءً على خطاب مرسل للوحدة المحلية من قسم الشرطة، بحصر أصحاب الأكشاك المخالفة، وأرقام وتواريخ قرارات الإزالة والإخلاء ونوع النشاط والكروكي الخاص بكل كشك ومساحته، وحتى تاريخه لم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأكشاك المخالفة.

وبالمرور على الوحدة الصحية بقرية مسير لفحص شكوى أهالى القرية بعدم صرف دواء الأنسولين لمرضى السكر، أفادت إدارة الوحدة الصحية بمسير، أنه بمعاودة صرف الحصة عن طريق الطبيب الصيدلي المكلف بصرف حصة الأنسولين الخاصة بمرضى السكر، رفضت إدارة الصيدلية الصرف علماً بأن الأنسولين يصرف للمستشفى منذ أكثر من 15 عاماً، حيث يوجد أكثر من 500 مريض سكر منهم كبار سن وعجزة يعانون من صعوبة في الحركة.

كما يوجد أكثر من 350 مريض ضغط وأكثر من 300 مريض سكر آخرين يتعاطون أقراص ويتم الصرف لهم حالياً، وبالتواصل مع وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ في هذا الشأن؛ أفاد بأنه يوجد قرار حالياً بعدم صرف دواء الأنسولين بالوحدات الصحية نظراً لإرتباط مرضى السكر والضغط والسمنة بحملة 100 مليون صحة بالأماكن المركزية المحددة للعلاج، وذلك بناءً على تقرير المتابعة الميدانية، تنفيذاً لتكليفات محافظ كفرالشيخ.

وكلف محافظ كفر الشيخ، رئيس الوحدة المحلية بمركز ومدينة كفرالشيخ بعمل تقرير مجمع بعد التواصل مع وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، ووكيل وزارة الكهرباء بكفرالشيخ، لتلافي كافة الملاحظات الواردة في التقرير كلاً فيما يخصه والعرض والإفادة بما تم خلال أسبوع من تاريخه، مع توجيه اللوم لرئيس الوحدة المحلية لقرية مسير عن تلك الملاحظات وعمل اللازم فوراً، مشدداً على تكثيف الرقابة والمتابعة على الوحدات الخدمية بمراكز ومدن المحافظة وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالوحدات الصحية والمستشفيات، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتواصل معهم، مؤكداً أنه لا تهاون مع المقصرين.