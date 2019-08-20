في الساعات الأولى من صباح اليوم، نشر الشاعر الغنائي تامر حسين مقطع فيديو لأغنية الفنان عمرو دياب الجديدة "يوم تلات"، والتي من المقرر أن تكون ضمن ألبومه القادم "أنا غير"، الذي أعلن الهضبة عن اقتراب موعد طرحه في الأسواق.

وجاءت أغنية "يوم تلات" من كلمات تامر حسين ومن ألحان عزيز الشافعي ومن توزيع أسامة الهندي.

وعلق الشاعر الغنائي تامر حسين على اختيار الفنان عمرو دياب لأغنيته الجديدة "يوم تلات"، والتي نشرت صباح اليوم، على الحساب الرسمي لـ"حسين" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وجاء حديث "حسين" ردا على أحد الجماهير، الذي وجه سؤالا للشاعر المصري، من خلال "كومنت" على فيديو الأغنية المنشور على صفحته، قائلًا: "إنت إزاي أقنعت عمرو دياب يغني الأغنية دي؟.. شابوه تامر".

"دي جرأة تُحسب له أكثر ما تُحسب لي" تعليق تامر حسين على غناء عمرو دياب للأغنية

ورد الشاعر الغنائي على التعليق، موضحًا أن اختيار الهضبة لهذه الأغنية يُعد جرأة، أكثر ما هو شجاعه منه هو شخصيًا، قائلًا: "دي جرأة تُحسب له أكثر ما تُحسب لي".

وتوالت تعليقات الإشادة بـ"حسين" و"الهضبة"، وقال أحدهم، "أنت وهو حالة جميلة يارب تدوم لسنوات طويلة. فيما علق آخر على غناء "دياب" لهذا اللون: "أول مرة يعملها".

ونشر تامر حسين عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فيديو لأغنية عمرود دياب الجديدة "يوم تلات"، والتي تعتبر ضمن أغاني الألبوم الجديد "أنا غير" المقرر طرحه أغسطس الجاري.

وجاءت كلمات الأعنية من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي ومن توزيع أسامة الهندي.التالي: "يوم تلات تلات بنات ندهوني، عالبُساط بَسط ياناس عجبوني قاعدة وإنبساط غداء وعزموني، فتفتوا الفتافيت وفَتنوني.. شكلها مؤامرة أعشق السمراء ولا أعشق البيضاء أُم الخدود حمراء الحياة حلوة ويا أُم روح حلوة كلهم حلوين جننوني.. كل ما أجي أقوم أقول خليني منتهى الجمال جُمال على عيني أمشي من المكان ده إيه يمشيني لمة الحلوين بتغريني.. شعرهم حرير يطير قدامي صعب أشوف ده غير غير في أحلامي، سحرهم خطير يوصف إيه كلامي يوم تلات وبكل أيامي.. كل عود وعود أحلى من التاني، قلبي لم يعود ليا من تاني، كان في إيدي عود قولت بيه أغاني والصباح رباح ياللي عاجباني.. كلمة كلمتين الليل قوام ليّل عيشنا يوم جميل أحلى ما أتخيل، واحدة واحدة عليا بتميل لو هعيش عمري هنا قليل".