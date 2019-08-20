قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج "المصري أفندي" المذاع على قناة "القاهرة والناس"، إن قفز الجامعة 100 مركز في التصنيف الصيني شنغهاي نتيجة لتطبيق سياسات التحول إلى جامعات الجيل الثالث، للتواجد ضمن الفئة 301 لـ400 بين أفضل ألف جامعة في العالم.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة خلال البرنامج: "نفذنا عددًا من السياسات التي جعلت الجامعة تقفز لمراتب متقدمة في التصنيفات العالمية، ومنها الارتقاء بالسمعة الأكاديمية للجامعة دوليًا، وبالتالي سمعة الجامعة ومكانتها الدولية".

وأضاف "الخشت" أن جامعة القاهرة نجحت في تحويل الخطة الاستراتيجية إلى خطط تنفيذية على أرض الواقع، فالتقدم الكبير ليس وليد الصدفة ولم يأتي عبثًا، فتصنيف (ARWU) يصنف الجامعات وفقًا لستة مؤشرات موضوعية تتضمن عدد الخريجين والعاملين الحائزين على جوائز نوبل ووسام فيلدز، وعدد الباحثين الذين تم اختيارهم من قبل Clarivate Analytics.

وعدد المقالات المنشورة في مجلات Nature and Science، وعدد المقالات المسندة في مؤشر الاستشهاد العلمي Science Citation Index-Expanded، ومؤشر الاستشهاد للعلوم الاجتماعية Social Sciences Citation Index، والأداء الفردي للجامعة.